Clint Eastwood n'a peur de rien : malgré son âge, il réalise ses cascades lui-même

A l’époque de ces cascades, Clint avait déjà 63 ans ! Mais l’acteur remet ça sans scrupule malgré les années qui passent. Ainsi, à 71 ans, il effectue lui-même toutes les acrobaties de " La créance du sang " que nous vous invitons à voir le samedi 23 septembre sur La Deux.

Il s’explique : Je le fais depuis des années car j'ai envie de donner le maximum au spectateur. Cela exige une bonne préparation, un gros effort physique et mental, mais la satisfaction n'en est que plus intense. Chaque étape de la fabrication vous absorbe pleinement et requiert toute votre attention, qu'il s'agisse du planning, de la création des décors, de la réalisation proprement dite ou du montage. Et je tiens à m'impliquer dans chacune."

Clint a aujourd'hui 87 ans, qui sait ce qu’il nous réserve encore !?