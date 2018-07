Claire Keim plus nature que jamais pour un rôle !

Claire Keim et François Vincentelli incarnent un couple d'enquêteurs en crise dans ce téléfilm policier coproduit par la RTBF. Rendez-vous sur La Une à 21h20 le dimanche 29 juillet.

En pleine forêt de Brocéliande, un corps en partie calciné, impossible à identifier, est retrouvé en même temps qu’un jeune garçon de 13 ans, en état de choc et incapable de parler. Pourquoi s’est-il retrouvé là ? Et comment se fait-il qu’il ne veuille plus parler ? Sa présence est-elle liée au meurtre ? Personne ne le sait, et personne ne les réclame…

Marie Delorme et Eric Jourdain, les deux gendarmes chargés de l’enquête vont devoir élucider au plus vite ce mystère, mais pour ce couple au bord de la rupture rien ne sera vraiment simple… Pour les aider à faire parler l’enfant, ils vont avoir besoin de l'aide du frère de Marie, Romain Delorme, pédopsychiatre aux méthodes pour le peu " originales " qui posera sur l’enquête et sur eux un regard acéré. Sa seule certitude, pour le moment : le jeune garçon a été témoin du crime.

Le temps presse… Et les vieux démons de Marie ressurgissent et la déstabilisent de plus en plus dans cette enquête qui la replonge dans de douloureux souvenirs...