Claire Keim : les secrets de sa vie de couple épanouie avec Bixente Lizarazu

Inséparables depuis leur rencontre en 2006, de leur union est née, deux ans plus tard, une fille répondant au doux prénom d'Uhaina (qui signifie "la vague" en basque).

Un couple stable qui dure, à l’instar de Pierre Arditi et Évelyne Bouix (30 ans d'amour), dont on connaît le secret !

Interrogée par Paris Match il y a quelques années, l’actrice s’était livrée sur son couple épanoui : "Nos obli­ga­tions profes­sion­nelles nous séparent souvent. Fina­le­ment, c’est une grande chance que nous avons de nous manquer. Nous n’avons pas d’ha­bi­tudes, pas de quoti­dien, pas de routine. C’est beau­coup plus diffi­cile de se lasser de quelqu’un qui vous manque tout le temps."

L’indépendance serait la clé d’une union réussie : "On échange beau­coup, on se fait confiance. On ne fait pas tout ensemble, je pense qu’il est impor­tant de garder son indé­pen­dance et de cloi­son­ner ce qui touche à la vie profes­sion­nelle. J’es­saie d’être une bonne équi­pière."

La confiance, un thème justement abordé dans sa nouvelle mini-série "Les Secrets" ! Imaginez l’étonnement de son personnage lorsque son mari décédé reçoit une lettre d’amour posthume signée de la main d'une inconnue…