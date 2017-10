"Cinquante nuances de Grey" revisité par des Belges... humour au rendez-vous !

"Cricri d'amour" revu par Math

Additionnez "Cinquante nuances de Grey" à une bonne dose d’humour belge et ça donne une excellente parodie. Le youtubeur belge Math se fait des films, spécialiste de l’analyse humoristique de films, s’est amusé à revisiter l’adaptation du bestseller d’E.L. James comme lui seul peut le faire...

Le résultat est hilarant et ce ne sont pas ses 459 000 abonnés qui diront le contraire. Vous ne verrez plus jamais Christian Grey et Anastasia Steele de la même manière.