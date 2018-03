Chris Hemsworth : sa transformation physique la plus impressionnante pour un rôle !

Les variations de poids sont certainement les métamorphoses physiques les plus éprouvantes pour un acteur, mais de loin les plus impressionnantes ! Comment oublier la perte de poids spectaculaire de Matthew McConaughey pour "Dallas Buyers Club", endommageant sa santé au passage, ou celle de Christian Bale dans "The Machinist".

Un régime draconien

Il en est de même pour Chris Hemsworth, qui n’a reculé devant rien pour porter à l’écran un marin assailli par la faim dans le film d’aventures sensationnel de Ron Howard, "Au cœur de l’océan", à voir sur La Une ce lundi 12 mars.

L’acteur qui a suivi un régime à 500 calories par jour (1/4 des besoins journaliers) s’était montré très amaigri sur les réseaux sociaux à l’époque du tournage, inquiétant ses quelques 14 millions d'abonnés...