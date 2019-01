Ces grands animateurs télé qui deviennent acteurs

Durant cette période, le grand écran la passionnait déjà et c'est en 2004 qu'elle jouera ces premiers rôles dans quelques téléfilms ("Le Siffleur" ou encore "La Chance de ma Vie"). L'actrice prêtera même sa voix à Liz Wilson dans "Garfield Le Film". Suite à cela, elle stop définitivement sa carrière en télévision et se lance dans le cinéma ! Avec ses talents indéniables de comédienne et notamment dans "20 ans d'écart", Virginie Efira, aujourd'hui reconnue internationalement, n'a plus rien à prouver !