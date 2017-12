Ces 10 films incontournables qui te rappellent que c'est enfin Noël

Mais la cerise sur la bûche, c'est que Noël s'installe sur La Une avant même les vacances, en vous proposant des téléfilms thématiques dès le 18 décembre à 15h20.

Avec des titres qui font rêver come L’amour au pied du sapin, A very country Christmas, Rooftop Christmas tree, Joyeux Noël Ours !, Un Noël Presque parfait, Marry me at Christmas, Un Noël à la maison.

En espérant que toutes ces bonnes nouvelles vous réjouissent autant que nous !