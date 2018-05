" Centurion " : Quand Rome attaque, les Pictes contre-attaquent

Sous les projecteurs du casting, une personnalité belge : Axelle Carolyn dans le rôle de " Aeron ", une tueuse psychopathe pour laquelle se battre est une forme de jouissance. Neil Marschall la connait bien, elle avait déjà fait partie du casting de la deuxième partie de " The descent " en 2009. A 39 ans, elle réalise aussi 5 films dont 3 courts-métrages. La violence et les scènes d'horreur ne lui font pas peur, elle a notamment écrit pour des magazines et des sites web consacrés aux films d’horreur.

Aux côtés de notre actrice belge, un casting de haut niveau s'impose : déjà retrouvé dans " 300 ", le duo Michael Fassbender – Dominic West n’a pas peur du sang qui gicle. Dans le rôle d’une guerrière picte, Olga Karininko se mêle à cet univers de testostérone : " Historiquement parlant, on sait aussi que les femmes des Pictes se battaient et c'était donc une formidable opportunité de les voir à l'action dans des rôles de combattantes. ", confie l’actrice belge dans une interview de SciFi-Universe.