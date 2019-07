Ce qui vous attend dans "Very Bad Trip 3"

Dans les deux premiers opus, les héros de “Very Bad Trip” ont écumé les casinos de Las Vegas puis les rues de Bangkok. Pour leur troisième et dernière aventure, ils embarquent pour… le Mexique !

On retrouve donc une nouvelle fois les quatre amis Phil, Stu, Alan et Doug réunis pour le meilleur, et surtout, pour le pire. Mais cette fois-ci, l’intrigue rompt avec la formule de l’enterrement de vie de garçon qui tourne au cauchemar.

Contrairement aux précédents opus, pas de nuit de débauche ni de souvenirs manquants. Le dernier volet de la trilogie traite des conséquences des actes de chacun, avec un focus sur le personnage d’Alan, en proie aux crises et aux regrets.

La joyeuse bande devra cette fois en découdre avec un nouveau personnage beaucoup plus dangereux et effrayant que M. Chow en la personne de Marshall, joué par l’imposant John Goodman ("The Big Lebowski", "Argo"), avec un petit détour par Las Vegas, lieu de déchéance du premier volet… La boucle est bouclée !