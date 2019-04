"Ce qui nous Lie" : Une comédie sur la famille et le vin

Dans ce drame familial émouvant, les 2 grands thèmes sont le vin et la famille. Les deux y sont intimement liés et mis en parallèle (le temps joue sur le vin et même sur les gens). On accompagne le trio attachant formé par Pio Marmai, François Civil et Ana Girardot, tous les trois excellents dans leur personnage.

Pio Marmai est Jean, éternel indécis qui part faire le tour du monde durant une décennie pour revenir sur les terres où il a grandi ; François Civil incarne Jérémie, le frère voulant s'imposer au sein de la famille, sceptique à l'idée de revoir Jean revenir parmi eux tandis que Ana Girardot est dans la peau de Juliette, la soeur qui ne cesse de s'imposer et trouver sa place avec ses 2 frères.

Et si le film tourne autour du vin et de la famille, ce n'est pas sans raison. Pour Allociné, le réalisateur Cédric Klapisch en disait plus sur la raison de ses choix :