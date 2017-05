Ce 22 mai, passez la soirée avec Clovis Cornillac

Pour ce premier long métrage derrière la caméra, Clovis Cornillac s'attaque à un genre qui peut surprendre, la comédie romantique. C'est son épouse, Lilou Fogli, qui est à l'origine de l'idée, celle de la rencontre de deux voisins à travers une cloison et d'un coup de foudre "à l'aveugle". Egalement à l'oeuvre sur le scénario, elle campe par ailleurs le personnage de Charlotte, grande sœur lumineuse et débridée de Mélanie Bernier, alias Machine. Le film s'intitulait initialement "Machin Machine", comme les surnoms des deux personnages principaux dont le nom n'est jamais révélé.

Lui, inventeur misanthrope, ne trouve l'inspiration que dans le silence et elle, jeune pianiste talentueuse, doit s'entraîner sans relâche pour se présenter à un concours. Ils sont aussi asociaux l'un que l'autre, et pour leur plus grand malheur, seul un mur mal insonorisé et anormalement fin les sépare. Pour avoir la paix et tenter de faire capituler l'autre, ils vont se livrer une guerre puérile - sonneries de réveil en pleine nuit, gammes sans fin, aspirateur, scie sauteuse... avant d'entretenir une relation atypique, chacun de leur côté du mur.