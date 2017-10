Cauchemar éveillé sur la RTBF avec "Intruders" !

Bien qu'ils appartiennent à des mondes culturellement et géographiquement distincts, deux enfants, Juan en Espagne et Mia en Angleterre, reçoivent chaque nuit la visite d'un intrus sans visage, un individu terrifiant qui cherche à prendre possession de leur être. Sa présence devient de plus en plus oppressante, s'immisçant petit à petit dans leur quotidien et celui de leurs proches.

L'angoisse atteint son paroxysme quand leurs parents deviennent eux aussi témoins de ces apparitions. Comment se débarrasser de cet envahisseur surnaturel ?