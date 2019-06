Catherine Frot "fascinée" par Catherine Deneuve dans "Sage-femme"

Dans ce portrait de femmes saisissant, leurs personnages ne pourraient être plus opposés. "Il y a un côté cigale et fourmi" confie la comédienne, avec d'un côté Deneuve dans le rôle de Béatrice, "inconsciente, innocente, assez égoïste" et de l’autre, le personnage de Claire qui est plus "laborieuse."

"C’est drôle de les voir ensemble, ajoute-t-elle. Elles vont s’apporter mutuellement, il y a une histoire de pardon entre elles. [...] C’est un film assez vivant, par moment drôle, par moment triste."

Alors qu’elles ne se sont plus vues depuis 30 ans, Béatrice va resurgir brusquement dans la vie de Claire, qui est la fille de l’un de ses anciens amants. Sage-femme appréciée et très impliquée dans la maternité où elle exerce, cette dernière ne cherche bizarrement pas à fuir celle qui a fait souffrir son père mais cherche plutôt des réponses…

Rendez-vous le lundi 11 juin sur La Une.