Gwendoline Hamon (Cassandre) de retour dans une série !

En incarnant une femme à forte personnalité, Gwendoline Hamon met une nouvelle fois sa fragilité à nue dans " Meurtres en Haute-Savoie ". Si l'image de la commissaire nous donne inévitablement celle de puissance, Claire Garibaldi cache aussi beaucoup de solitude et de déceptions dans sa vie. Un cœur de beurre à l'apparence de pierres ?

Rôle pourtant longtemps réservé aux hommes, l’actrice se réjouit de cette évolution : " Je ne voulais pas tomber dans le cliché des héroïnes classiques de la télévision […]. Je me suis inspirée des femmes policières rencontrées en jouant dans la série ‘Flics’ d’Olivier Marchal. Je me suis rendue compte qu’elles étaient bien plus féminines que le préjugé débile que j’avais en tête ", s'exprime-t-elle dans une interview de Télé Star.