Caprice de star: Jennifer Lopez passe un nouveau cap

Robert Redford, Jennifer Lopez, Morgan Freeman et Camryn Manheim nous racontent une histoire bouleversante dans "Une vie inachevée".

La jeune jean Gilkyson fuit, avec sa fille Griff, son compagnon Gary, qui la bat régulièrement. Sans repères et sans argent, elle décide à contrecoeur de retourner dans le Wyoming. C'est là-bas qu'habite Einar Gilyson, son beau-père. Einar, fermier à la retraite, s'occupe de son meilleur ami et ancien employé, Mitch Bradkley, grièvement blessé par un grizzly un an plus tôt. Einar n'a jamais pardonné à Jean l'accident qui coûta la vie à son fils, et n'a plus de nouvelles d'elle depuis. Lorsque la jeune femme débarque dans la ferme avec sa petite fille, les certitudes d'Einar s'effondrent...

Un film à voir sur La Deux, le 9 juin à 20h30.