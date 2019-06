"Capitaine Marleau" : qui seront les prochains guests ?

On ne l’arrête plus ! Alors que le dernier inédit s’invitait sur votre écran en avril dernier, "Capitaine Marleau" s’apprête à revenir avec pas moins de trois épisodes. Et les prochains invités seront à la hauteur de ce à quoi la série a habitué ses fans, on se souvient notamment de la participation de Gérard Depardieu, Isabelle Adjani, Laura Smet ou dernièrement Benjamin Biolay.