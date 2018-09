"Capitaine Marleau" : Quand le tueur se trompe de cible ...

Après Christopher Thompson et Pierre Perret, le casting de la série a le plaisir d'accueillir ses deux nouveaux invités : Nicole Garcia (Irène Denan) et Hippolyte Girardot (Pierre Claudel).

César du meilleur film, meilleur réalisateur et meilleure adaptation pour "Mal de Pierres" en 2017, Nicole Garcia est un visage connu du paysage cinématographique français.

Dans la série, elle incarnera Irène Denan, la suspecte du crime de Marcus Borg. A tort ou à raison ?

De son côté, Hippolyte Girardot est également une figure célèbre du cinéma français, notamment pour son rôle dans "Manon des sources" et, plus récemment, dans "Occupied" ou encore dans "Les saveurs du palais" avec Catherine Frot et Arthur Dupont. En 1990, il avait été récompensé du César du meilleur acteur pour "Un monde sans pitié".

