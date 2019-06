"Capitaine Marleau" en 20 répliques inoubliables

Plus vraie que nature, Marleau et son franc-parler légendaire rassemblent le grand public. C’est là que réside sans nul doute l’une des plus grandes forces du programme. Authentique dans la vie comme derrière les caméras, saviez-vous que l'actrice improvisait une bonne partie de ses répliques ? "Dans Marleau, il y a beaucoup de moi. Je réécris des dialogues, des petites blagounettes, je fais des impros… C’est mon caractère à moi. Josée [Josée Dayan la réalisatrice, ndlr] me laisse carte blanche. Je peux y mettre ce que je veux dedans." raconte pour France 3 la ch'ti qui a démarré la comédie sur le tard. Un exercice qui demande une grande concentration ajoute-t-elle dans Parisien : "Après chaque séquence, je suis vidée."