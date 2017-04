Camping : des répliques savoureuses !

Question de gastronome...

"- Putain, c’est la merde

- Pourquoi qu’est-ce qui se passe ?

- Y’a plus de Benco, nulle part. A Carrefour plus de Benco, à la supérette plus de Benco.

- Et à Champion ?

- Plus de Benco, nulle part !

- Bah, te caille pas le lait mon Patrick, je boirai du Nesquik !"

Problème de taille

"Dis donc Sophie, j’espère que t’as pas pris un coup de soleil sur les fesses parce que ça va coûter cher en Biafine s’il faut que t’étales !"