Camping 2 : Patrick Chirac revient !

Camping 2 marque la troisième collaboration entre Franck Dubosc et Fabien Onteniente (après Disco et Camping). Sur AllôCiné, l'humoriste explique l'évolution de leur relation : " Il y avait une tension supplémentaire, il fallait être au niveau du premier. Je ne sais pas s’il a changé, en tout cas je le connais mieux, nos rapports ont changé, on va plus vite. Il a peut-être de plus en plus d’angoisses mais il les maîtrise de mieux en mieux, donc cela fait une balance."

Si deux invités-surprise font une apparition dans Camping 2 (Laurent Cabrol et Peyo Lizarazu), Gérard Lanvin manque, lui, à l'appel. A cause de certains désaccords, il a été remplacé par Richard Anconina. Mais pour Franck Dubosc, l'esprit du film reste le même : "On a gardé le même esprit, c’est aussi la difficulté d’un numéro 2. Les gens ont envie de retrouver les mêmes choses et, en même temps, il faut du changement. C’est comme les vacances, on veut retrouver le même endroit et aller ailleurs. Il faut garder certains ingrédients et rajouter quelques éléments. Richard Anconina en fait partie, il y a aussi de nouvelles intrigues mais nous avons gardé un petit dénominateur commun. Nous avons nos personnages forts : Jacky Pic, les Gatineau et Patrick Chirac".

Résumé :

Arcachon. Mois d'août. Jean-Pierre Savelli, employé aux Mutuelles d'Assurances de Clermont-Ferrand, apprend que Valérie, sa fiancée, veut faire un break. Pour se ressourcer et retrouver calme et sérénité, il décide de changer de destination de vacances... Il atterrit au Camping des Flots Bleus et tombe sur Patrick Chirac et sa bande de campeurs irréductibles. Les vacances peuvent commencer ! Apéro !