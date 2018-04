Cameron Diaz arrête définitivement sa carrière !

On pense bien sûr à ses succès tels que " Mary à tout prix " et ses scènes devenues cultes, la saga endiablée " Charlie’s Angles ", ses comédies romantiques comme " The Holiday ", à regarder bien au chaud pendant les fêtes de fin d’année, mais aussi ses films d’action à l’image de " Night and Day " avec le casse-cou Tom Cruise, un film à ne pas manquer sur la RTBF.

Ce vendredi 12 avril à 20h30, La Deux vous propose de retrouver ce duo de choc pour une soirée riche en courses-poursuites et rebondissements !