"Cameron Black : l'illusionniste", la série événement qui combine magie et enquêtes ! - © Tous droits réservés

"Cameron Black" est ce qu’on appelle une série procédurale, à chaque épisode son enquête.

Mais au-delà des investigations policières, un fil rouge impliquera à la fois la famille et le grand ennemi de Cameron Black : un illusionniste encore plus fort que lui, qui a déjà réussi à ruiner sa réputation et qui ne semble pas décidé à s'arrêter là...

Vous découvrirez que notre magicien a bien des secrets !