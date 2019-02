"Bridget Jones" : Diffusion de l'intégrale de la saga

Bridget Jones, l'incarnation de la femme célibataire en mal d'amour

Devenue un personnage incontournable des comédies romantiques, Bridget Jones a séduit son public en montrant une image de la femme telle qu'elle est, sans artifice et tentant d'accepter ses complexes et défauts. Incarnée par Renée Zellweger, l'héroïne de Helen Fielding à déjà trois films à son nom et il se pourrait que cela ne s'arrête pas là...