Le couple Brangelina : invincible ?

Après 12 ans d'amour, le divorce annoncé d'Angelina Jolie et Brad Pitt avait fait l'effet d'une bombe !

Pendant 8 mois, nous les avons vu se déchirer afin d'obtenir la garde de leurs 6 enfants. L'actrice n'était d'ailleurs pas tendre avec celui qui partageait sa vie, l'accusant de tous les maux et évoquant des " différences irréconciliables sur l’éducation de leurs enfants ".

Les révélations de Brad

Mais alors qu'on pensait que tout était perdu, Brad est sorti de son silence. Il y a quelques jours, il révélait au magazine GQ Style que les causes de leur séparation étaient liées à son addiction à l'alcool. " Je ne me rappelle pas d’un jour depuis l’uni­ver­sité où je n’au­rais pas consommé de l’al­cool ou d’autres substances. C’est une façon de fuir ce que l’on ressent. (…) Je suis vrai­ment très heureux d’en avoir terminé avec ça. (…) L’an­née dernière, je buvais beau­coup trop et c’était devenu un problème. J’évi­tais mes soucis. Je suis ravi ne plus rien consom­mer depuis presque six mois ", a ainsi confié l’acteur.

Angelina bouleversée

Ces révélations auraient profondément bouleversé Angelina Jolie. Elle envisagerait même un potentiel "nouvel essai" avec Brad selon Hollywoodlife.com. La Saga Brangelina semble donc loin d'être terminée... Suite au prochain épisode !