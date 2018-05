Bradley Cooper ferait-il de l'ombre à Jake Gyllenhaal ?

En attendant de voir l'acteur de 43 ans dans "Bernstein", retrouvez-le dans "Yes Man" avec Jim Carrey et Zooey Deschanel ce samedi 19 mai à 20h05 sur La Deux.

L'occasion de retrouver un jeune Bradley Cooper encore au début de sa carrière, en 2008, juste avant qu'il n'explose avec la saga "Very Bad Trip".

Dans cette comédie signée Peyton Reed, Bradley incarne le rôle du meilleur ami de Jim Carrey qui, après avoir broyé du noir pendant trop longtemps, se met à dire oui à tout et n'importe quoi...

Comédie drôle et touchante, "Yes man" pose de vraies questions sur le bonheur et le chemin pour y accéder.