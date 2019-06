Découvrez comment patienter pour le dernier Tarantino

Affiche du film "Once upon a time ... in Hollywood" - © Tous droits réservés

“Once upon a time… in Hollywood” met en scène deux des plus grands acteurs américains : Brad Pitt et Léonardo Di Caprio. Autant dire qu’il est très attendu !

Ce 9e film de Quentin Tarantino nous propulsera dans le Hollywood de la fin des années 60. L’avènement du “Nouvel Hollywood” bouleverse et enterre progressivement le cinéma classique hollywoodien. Rick Dalton, star déclinante du cinéma “western” (Léonardo Di Caprio), et sa fidèle doublure, Cliff Booth (Brad Pitt), évoluent de plus en plus difficilement dans une industrie en pleine métamorphose…

Pour le voir au cinéma, il faudra encore attendre quelques semaines puisqu’il ne sort que le 14 août dans les salles belges. Heureusement, la RTBF vous propose “Rencontre avec Joe Black” avec le beau Brad pour vous aider patienter !