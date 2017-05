Brad Pitt, le célibataire que tout le monde s'arrache !

Après "Seven" et "The Game", David Fincher adapte le roman de Chuck Palahniuk avec pour cadre, un club de boxe, lieu de reconquête de la masculinité. Ce film entend montrer les dégâts que la société moderne inflige aux jeunes hommes, via un processus évolutif douloureux et destructif. Véritable film culte servi par une bande-originale mythique !