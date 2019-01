Brad Pitt : De nouveaux rebondissements dans son divorce

Après 12 ans de vie de couple et 2 ans de mariage, le couple Brangelina lançait une bombe en 2016 pour les fans des deux acteurs : c'est la séparation !

Les causes de cette séparation seraient multiples. À commencer par les mauvaises habitudes de Brad Pitt. Ce dernier serait, selon les dires d'Angelina Jolie découlant des sources du magasine TheCut, un consommateur d'herbe et d'alcool et qu'en plus de cela, l'acteur serait colérique. La décision du divorce prise par Angelina Jolie serait liée à ces faits et en l'annonçant, elle prit l'ascendant sur son ex-mari et sur la suite du divorce. Cependant, l'intéressé a tout de même souhaité se défendre contre ces accusations en annonçant ceci au magasine People : "Je suis très attristé par ceci, mais ce qui compte le plus désormais, c'est le bien-être des enfants. Je demande gentiment à la presse de leur laisser l'espace nécessaire durant cette épreuve difficile"