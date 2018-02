" Boyhood " : Un enfant grandit 12 ans, filmé par des caméras

Entre 2002 et 2013, les acteurs de ce film se sont réunis chaque année en secret pour raconter l’évolution d'une famille de la classe moyenne américaine du Texas.

Patricia Arquette et Ethan Hawke interprètent les parents du jeune Mason Jr. joué par Ellar Coltrane. Au fur et à mesure du récit on peut voir les grandir et vieillir en parallèle de leur personnage... ce qui est bouleversant de réalisme !