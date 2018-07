Bourdon, Campan, Légitimus : que deviennent les Inconnus ?

Depuis la fin des Inconnus, Bernard Campan est celui qui se fait le plus discret. Tout comme Bourdon, il continue son petit bonhomme de chemin au cinéma et à la télévision mais dans un registre plus dramatique. On a ainsi pu le voir dans le téléfilm "Pas comme les autres" sur l’autisme et dans "Un sac de billes" en 2017 adapté du bestseller de Joseph Joffo.

Lui aussi a goûté aux joies de la scène dans la pièce de théâtre "Le syndrome de l’Écossais" avec Thierry Lhermitte jusqu’en 2017 où il a "renoué avec le rire". "Une salle qui rit, depuis 20 ans j’avais un peu oublié ce que c’était. C’est vrai que c’est extraordinaire" admet-il sur Europe 1.