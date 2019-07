Bientôt un combat Steven Tyler VS Sylvester Stallone ?

L’interprète de Rambo et de Rocky, qui a lui aussi passé le cap de la septantaine, n’a pas encore répondu à cette proposition. Il faut dire qu’en ce moment, l’acteur est plutôt occupé : son dernier film “Evasion 3”, déjà n°1 aux USA, vient de sortir ce mercredi 17 juillet dans nos salles. Et dans quelques semaines, c’est aussi la sortie de “Rambo 5 : Last Blood”. Sans compter les conférences en Angleterre en août et en septembre, intitulée “An Experience With …", où les fans auront l’occasion de rencontrer Stallone. Il faudra cependant payer le prix fort, puisqu’une poignée de main, une séance photo et un repas avec lui se chiffrent à 950€ (auxquels s'ajoute le ticket pour la conférence, qui varie de 140€ à 360€). Pas donné. Mais quand il s’agit de faire du business, Stallone n’est pas en reste. Allez, il aura peut-être un petit créneau dans son agenda pour honorer la proposition de Steven Tyler ? Ça fait quand même rêver …