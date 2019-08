Bientôt 50 ans de carrière pour Susan Sarandon

Susan Sarandon a mené (et mène encore) une brillante carrière. Au fil des années, elle a réussi à s’imposer comme une icône incontournable du cinéma. Révélée au grand public en 1970 avec “Joe”, elle signe plusieurs films culte, comme “Les sorcières d’Eastwick” (1987), “Thelma et Louise” (1991), “Le client” (1994) ou encore “La dernière marche” (1995) pour lequel elle a remporté l’Oscar de la meilleure actrice. Résultat ? Elle fêtera l’année prochaine ses 50 ans de carrière, et elle ne compte visiblement pas s’arrêter là.

Avec au compteur presque 130 films et séries, elle continue à enchaîner les tournages. On l’a aperçue récemment dans “Ma vie avec John F. Donovan” de Xavier Dolan (2018) et elle a encore plusieurs projets en route, comme “The Jesus Rolls”, le spin-off de "The Big Lebowski", qui sortira sur les écrans américains au début de l’année 2020.