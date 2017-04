Bernard Yerlès déçu par les élections françaises !

S’il se dit déçu de ce premier tour auprès de nos confrères de la DH, c’est essentiellement parce qu’il espérait du changement, un renouveau qui aurait pu redynamiser la société française. Il explique : "En choisissant Emmanuel Macron, on s'inscrit dans la continuité. C'est un candidat des médias à l'image "Kennedienne". Si Marine Le Pen passe au second tour, l'heure est grave. Mais, il faudra se plier au choix de la démocratie."

L’acteur était plus sensible aux idées de Jean-Luc Mélenchon qui proposait des idées intéressantes concernant la culture. "Aussi, en tant qu'acteur qui vit entre la France et la Belgique, je tiens à ce qu'on puisse passer d'un pays à l'autre avec une certaine aisance." explique Bernard Yerlès.