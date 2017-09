Benoît Poelvoorde et François Damiens : découvrez la grande amitié du cinéma belge !

Benoît Poelvoorde et François Damiens : la grande amitié du cinéma belge ! - © Tous droits réservés

Il faudra attendre quelques années après cette rencontre pour les retrouver enfin ensemble sur une même affiche. En 2007, ils interprètent un journaliste et un caméraman dans le film "Cowboy", c’est le début d’une belle amitié qui se poursuit en 2010 avec "Rien à Déclarer" de Dany Boon. François Damiens aurait même eu droit à un bizutage de la part de son compatriote !

"Benoit Poelvoorde m'a bizuté expliquait-il dans 50 mn Inside. Il m'a fait une blague. Je sortais de l'autoroute dans le Sud de la Belgique pour arriver sur le tournage. Il m'appelle et il me dit 'Tu sais que Dany Boon depuis les Chtis, il parle super mal à tout le monde, il nous parle comme des chiens, c'est horrible tu vas voir'. Je suis content que tu sois là, on hésite à quitter le tournage".

Dany Boon était bien entendu dans la confidence et la blague fut de courte durée : "Ils sont arrivés avec Dany et ils ont éclaté de rire".