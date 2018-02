"Ben" avec Barbara Shulz: enfin une série policière menée par une journaliste !

Une journaliste mène l'enquête

Reporter en charge des faits divers, Ben revient vivre à Nantes où elle a grandi. Elle commence à travailler pour Grand Ouest, le plus important quotidien régional. C'est dans ce cadre qu'elle se retrouve, avant la police, sur une scène de crime et découvre le cadavre d'une étudiante.

Une enquête qui va faire resurgir des pans de son enfance douloureuse...

Pourquoi vous recommande-t-on la série Ben !?

Tout d'abord, parce qu'elle revisite un style, le drame policier, abordé à travers le regard d'une femme et d'une journaliste. Mais, aussi, parce que cette femme est interprétée par l'incroyable Barbara Shultz.

Depuis ses 20 ans, Barbara jongle entre télévision, théâtre et cinéma. On a pu la voir dans de grandes sagas de l'été comme Terre Indigo, en journaliste au cinéma face à Jean Yanne dans Hygiene de l'assassin, incarner la fille de Catherine Frot dans La Dillettante qui lui vallut une nommination au César du Meilleur espoir féminin, et on en passe !

Vous la retrouverez donc, les dimanches 11, 17 et 24 février à 20h55 sur La Une dans 6 épisodes de Ben, une série qui risque de faire du bruit !