Ben Affleck a failli ressembler à ça dans "Batman V Superman" !

"Batman V Superman", à voir sur La Une le 12 février, continue de faire couler beaucoup d'encre deux ans après sa sortie !

Alors que l'on s'interroge sur le sort de Ben Affleck au sein de la franchise, les rumeurs avancent Jake Gyllenhaal pour le remplacer dans le prochain film intitulé "The Batman", une version tout en acier du costume du superhéros vient de refaire surface.

L'image arrive tout droit du compte Instagram de Jerad S. Marantz, artiste conceptuel pour le film "Batman V Superman : L'Aube de la justice".

En légende de ce concept art, l'artiste s'explique : "Croyez-le ou non, voici une version primitive du costume de Batman pour Batman V Superman. Avant que l’on reçoive le message de réaliser un Batman plus classique, j’étais en train d’explorer une option plus futuriste et technique. Je pense que l’exploration n’a duré qu’une semaine et j’étais super excité quand on nous a dit de faire un costume plus classique."