Batman, The Dark Knight Rises : 5 raisons qui rendent ce film incontournable !

Aujourd’hui tout le monde connait Christopher Nolan comme le réalisateur génial de " Inception ". Mais en 2005, lorsqu’il se lance dans la trilogie Batman et réalise " Batman Begins ", il a encore beaucoup de preuves à faire et une sacrée pression sur les épaules. Il faut revisiter l’histoire d’un personnage dont l’image a déjà été exploitée sous toutes les coutures, des comics au dessin animé en passant par le cinéma. Il faut convaincre les fans. Et il faut passer après les deux films de Tim Burton qui ont fortement marqué les esprits des admirateurs de l’homme chauve-souris.

Mais tous ces défis, Christopher Nolan les relève avec succès. Il arrive à créer un univers qui lui est propre et à réinventer la genèse du personnage.