Barbara Cabrita et Lannick Gautry réunis dans une romance de Noël !

Si elle retrouve le grand pianiste Michael Grimaud disparu des radars depuis dix ans et le ramène sur scène, Mélodie, assistante de production sous la coupe d'une boss tyrannique, sauve sa tête et peut même rêver à une promotion... C'est l'opportunité de sa vie. Alors tant pis si elle ne connaît pas grand chose à la musique classique, la voilà partie sur la piste du pianiste au cœur de Vienne, de ses palais et des montagnes du Tyrol !

C'est à Pushberg, dans son village natal, au fin fond des Alpes Autrichiennes, que vit Michael, entouré d'aigles. Si celui-ci continue à jouer le soir dans la taverne locale, il a définitivement renoncé au répertoire classique. Alors, jouer au Palais de Sissi l'Impératrice à Schnönbrunn, c'est hors de question !

Mélodie va devoir faire preuve de beaucoup de patience et de créativité pour apprivoiser l'artiste, et le réconcilier avec lui-même et avec la scène. Et si une attirance réciproque et irrésistible s'invitait au rendez-vous... compliquant encore un peu les choses?