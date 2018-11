"Balthazar", la nouvelle série avec Tomer Sisley débarque sur la RTBF

Raphaël Balthazar a tout pour plaire : il est charmant, beau, intelligent et il sait faire parler les morts comme personne. Médecin légiste le plus doué de sa génération, il fascine autant qu’il exaspère. Irrévérencieux et taquin, il croque la vie sans en perdre une miette, souvent au mépris des normes et des conventions.

Un défi de taille pour le Commandant de police Hélène Bach, mère de famille débordée et récemment arrivée à la Criminelle, qui va devoir collaborer avec cette personnalité hors du commun. Ensemble, ils vont faire face aux meurtres les plus complexes en nous entraînant dans les méandres du royaume de la mort.