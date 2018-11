"Bad Boys" est de retour : tout savoir sur le troisième opus !

Whatcha gonna do when they come for you ?

15 ans que les fans l’attendaient de pied ferme, "Bad Boys 3" va enfin voir le jour ! Évoqué depuis 2008, le projet est officiellement sur les rails après des années d’incertitude.

Rien d’étonnant quand on sait que la saga culte des années 90 portée par Will Smith et Martin Lawrence, qui s’est vu recevoir une suite en 2003, avait rapporté pas moins de 415 millions de dollars de recettes dans le monde !