"Babysitting 2" : après un premier succès, découvrez la suite explosive !

Suite au carton du premier opus (plus de 2,3 millions d'entrées au cinéma), le duo Nicolas Benamou et Philippe Lacheau s'est lancé le pari de proposer une suite tout aussi fracassante. Et c'est réussi ! "Babysitting 2", la nouvelle aventure de Franck et ses potes, s’est surpassé et a atteint les 3,2 millions d'entrées !

En utilisant les mêmes ingrédients qui ont fait le succès du premier film, à savoir la formule caméra à l’épaule, mais dans le décor mi-sauvage mi-paradisiaque du Brésil, le dépaysement est total. Christian Clavier dans le rôle du beau-père est une belle addition au casting tandis que les cascades réalisées sans trucage apportent une bonne dose d'action. On en redemande !