Audrey Fleurot, la plus glamour des comédiennes casse son image - - ©REMY GRANDROQUES / 3ème ŒIl STORY / FRANCE 3

Cette fois, Audrey part en mer pour les besoins du téléfilm Peur sur la base à voir le samedi 28 octobre à 20h55 sur La Une !

Elle nous propose une incursion dans le milieu très fermé de l'armée de mer et plus précisément une enquête au cœur de la base navale de Brest. Audrey Fleurot incarne une femme froide et déterminée aux côtés de Philippe Lefèbvre.

Un beau défi que relève encore une fois avec brio.