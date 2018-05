Usurpation d'identité : quand réalité et fiction s'entremêlent

L’usurpation d’identité, c’est quoi ? C’est le fait de s’approprier l’identité d’autrui, la majorité du temps, dans le but d’effectuer des actions frauduleuses. Mais quelles sont-elles ? En février 2016, "On n’est pas des pigeons" nous avait présenté Audrey, 33 ans, youtubeuse qui conseille ses followers en beauté et régime. En postant des photos avant/après sa diet, elle ne se doutait pas que, à des milliers de kilomètres de chez elle, cette photo se retrouverait dans des magazines de publicité et pire … affichée sur un bus !

Lorsque le mal est fait, il n’est pas toujours simple d’y remédier. Comme l’explique Etienne Wéry, avocat, il faut avoir les moyens de le faire. Dans le cas d’Audrey, reprendre son identité et poursuivre la personne frauduleuse lui coûterait plusieurs milliers d’euros. Lorsque la personne est finalement identifiée, celle-ci peut faire l’objet d’une double peine : pénale – allant parfois jusqu’à la prison, et civile – dommages et intérêts à la victime. Encore faut-il pouvoir arriver jusque là ...