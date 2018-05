"Arrête ton cinéma" avec Josiane Balasko : une comédie mordante sur le cinéma !

Loin d’un drame, la réalisatrice a ajouté une grosse pincée d’humour dans l’histoire qui devient une comédie, voire même une satire du cinéma. On se retrouve avec des situations surréalistes, poussées à l’extrême… qu’il est bon de rigoler du monde du cinéma et ses codes, surtout d’un œil extérieur !

"C’est formidable de faire d'une tragédie pareille, une comédie loufoque et hilarante. Et c’est ce qu’on a essayé de faire, on a pris énormément de plaisir à faire ce film ensemble" raconte Diane Kurys au côté de Sylvie Testud pour Allociné.

Heureusement, le milieu n’est pas toujours comme décrit dans le film : "Je n'ai jamais rencontré personnellement de gens comme ça" rassure Josiane Balasko sur Franceinfo, elle qui interprète Brigitte, une productrice frappadingue et totalement imprévisible.