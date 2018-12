"Arrête-moi si tu peux" : qu'est devenu l'escroc incarné par Leonardo Dicaprio ?

C’est une histoire incroyable mais vraie qu’il vous est offert de voir ce mardi 11 décembre sur La Deux dans "Arrête-moi si tu peux" !

Sorti en 2002, le film de Steven Spielberg s’inspire de la vie de Frank Abagnale, l’un des plus grands escrocs de sa génération. Pour ce faire, le réalisateur s’est basé sur sa biographie parue quelques années plus tôt sous le titre de "Catch Me If You Can", qui sera également le titre original du film avec Leonardo DiCaprio dans le rôle principale (qui a pourtant bien failli lui échapper)...