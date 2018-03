Arnaud Binard : son nom ne vous dit rien ? Pourtant vous connaissez sûrement son visage...

Les disparus de Valenciennes Deux frères sont en froid depuis le drame qui a divisé leur famille 18 ans plus tôt : un terrible accident ayant occasionné la mort de leur père et d'une quinzaine de mineurs dans une mine fermée depuis lors. Michaël adhère à la théorie du coup de grisou; Yann à l'accident planifié par une famille industrielle dirigeant Ecomethane, les Raguenelle. les deux frères, l'un flic, l'autre gendarme, vont être amenés à collaborer pour résoudre une nouvelle affaire de meurtre sur le site d'Arenberg qui pourrait bien être liée au drame passé. L'enquête en cours va revisiter l'histoire d'une région et déterrer les rancoeurs et passions.