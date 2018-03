Arnaud Binard d'"Agathe Koltès" dans un nouveau rôle de flic

Les frères Tortois, Yann (Stéphane Freiss) et Mickaël (Arnaud Binard), sont en froid depuis le drame qui a bouleversé leur famille 18 ans plus tôt : un terrible accident qui a causé la mort de leur père et d'une quinzaine de mineurs dans une mine fermée depuis lors.

Mickaël adhère à la théorie du coup de grisou ; Yann à celle de l'accident planifié par une famille industrielle dirigeant Ecométhane, les Raguenelle.

Les deux frères, l'un flic, l'autre gendarme, vont être amenés à collaborer pour résoudre une nouvelle affaire de meurtre sur le site d'Arenberg qui pourrait bien être liée au drame passé. L'enquête en cours va revisiter l'histoire d'une région et déterrer rancœurs et passions...

Une histoire de famille sur fond de bassin minier qui ne manquera pas de révéler bien des secrets.

Avec Brigitte Fossey dans le rôle de la mère, cette enquête palpitante est à suivre le dimanche 18 mars à 20h55 sur La Une.