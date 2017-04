Après "Jackass", Johnny Knoxville se métamorphose

Attention ! Papy TRÈS méchant

Ce film raconte l'histoire d'Irving Zisman. A peine veuf cet un octogénaire pense profiter de la vie comme il l'entend. Mais sa fille, qui doit retourner en prison pour violation de parole, lui demande alors de s'occuper de Billy, son fils de 8 ans. Il accepte en maugréant, bien décidé à conduire l'enfant chez son père le plus rapidement possible. Pendant le voyage, le tandem fait toutes sortes de rencontres et Irving prend un malin plaisir à créer des situations inconfortables.

Scène de Strip-tease INCONTOURNABLE

La scène préféré de Knoxville dans le film est celle où son jeune complice de 8 ans va faire un strip-tease dans un concours de beauté pour enfants. Cette scène hilarante a été tournée en caméra cachée. La réaction du publique est donc réelle... et incroyable !