Après Eddie Murphy, Robert Downey Jr. incarnera le Docteur Dolittle

Celui qui incarne Iron Man au cinéma prendra bientôt les traits du célèbre Docteur Dolittle. Et il est loin d'être le premier ! Avant lui, Rex Harrison (1967) et Eddie Murphy (1998 et 2001) se sont également prêtés au jeu.

Il parlait aux armures et... aux animaux

Basé sur la série de livres pour enfants de l'auteur anglais Hugh Lofting, qui a créé le Docteur Dolittle en 1920, "The Voyage of Doctor Dolittle" sera réalisé par Stephen Gaghan. Un long métrage qui devrait faire sa première dans les salles obscures le 24 mai 2019.