Après 5 ans d'absence, Michelle Pfeiffer is back !

A 58 ans elle reste l'une des plus belles et des plus classes actrices d'Hollywood - CARL COURT - AFP

Les projets s'enchainent pour Michelle Pfeiffer. Le film Where is Kyra ? est déjà sorti en janvier aux États-Unis. Elle sera également à l'affiche d'un téléfilm sur Ruth Maddof, diffusé en mai et dans Mother ! de Darren Aronofsky où elle partage l'affiche avec Jennifer Lawrence et Kristen Wiig.

Enfin, on la retrouvera, fin novembre, au coté de Johnny Depp, Penelope Cruz et Willem Dafoe dans Le Crime de l’Orient-Express de Kenneth Branagh. Elle jouera ensuite avec Annette Bening dans Someone.